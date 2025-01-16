Банк пострадал от рук аферистов: кредит, оформленный на жительницу Хабаровского края, признали недействительным

В поселке Октябрьский неизвестные позвонили 58-летней женщине, представившись сотрудниками банка. Они убедили ее установить на телефон мобильное приложение, с помощью которого оформили кредит на 29 тысяч рублей. Эти деньги были похищены и переведены на счета других лиц. Возбуждено уголовное дело.