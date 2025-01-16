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Банк пострадал от рук аферистов: кредит, оформленный на жительницу Хабаровского края, признали недействительным

В Хабаровском крае кредитный договор, заключенный с пенсионеркой мошенниками, признали недействительным.

Источник: ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В поселке Октябрьский неизвестные позвонили 58-летней женщине, представившись сотрудниками банка. Они убедили ее установить на телефон мобильное приложение, с помощью которого оформили кредит на 29 тысяч рублей. Эти деньги были похищены и переведены на счета других лиц. Возбуждено уголовное дело.

Прокурор Ванинского района подал иск в суд, чтобы защитить права потерпевшей. Суд удовлетворил требования прокурора и признал договор недействительным. Теперь пенсионерка не обязана выплачивать кредит. Банк, выдавший кредит, становится потерпевшим по уголовному делу.