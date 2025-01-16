В Калининграде школьник два часа просидел в канаве, по пояс застряв в грязи

Инцидент произошел на улице Павлика Морозова, 12-летний мальчик возвращался с тренировки, решил срезать путь и упал в канаву. Мальчик по пояс застрял в грязи, в течение двух часов его пытались вызволить прохожие.
Освободить ребенка удалось спасателям, медицинская помощь школьнику не потребовалась. По словам его матери, две недели назад на этом участке ремонтировали трубопровод, с одной стороны канаву огородили, с другой она осталась открытой.
В начале декабря прошлого года сообщалось, что в Кировске Мурманской области школьница провалилась в глубокую яму с водой, присыпанную снегом. Она сумела дозвониться родителям, которые бросились искать дочь. Крики о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он сумел вытащить ребенка из ямы. Предполагается, что яма осталась после работ строителей, которые недавно устанавливали автобусную остановку.