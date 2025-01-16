С побережья Крыма вывезли почти 459 тонн грунта с мазутом

«Очищены свыше 179 километров берега, всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено почти 390 тонн», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС обследуют свыше 525 км берега в Республике Крым от Керчи до села Портовое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Почти 459 тонн грунта и песка, загрязненного мазутом, было вывезено с побережья Республики Крым после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
«Очищены свыше 179 километров берега, всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено почти 390 тонн», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС обследуют свыше 525 км берега в Республике Крым от Керчи до села Портовое.