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Россияне массово отравились после сельского банкета

Массовое отравление произошло в селе Третья Падь на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Источник: РИА "Новости"

Люди почувствовали себя плохо после банкета, организованного в сельском кафе. В списке отравившихся 12 человек, в том числе дети и беременная женщина.

Случившимся уже заинтересовались органы прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой сотрудники дадут оценку организации общественного питания.

Ранее массовое отравление произошло в Перми. Люди почувствовали недомогание после употребления продукции одной из местных пекарен. После этого собственницу предприятия отправили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела.

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