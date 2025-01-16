Стали известны жуткие подробности убийства жителя Уфы.

По версии следствия, 27 декабря 2024 года женщина пришла с новым сожителем к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Дома между находящимися в состоянии опьянения мужчинами произошла ссора на почве недовольства хозяина квартиры визитом нового спутника женщины. Во время конфликта бывший сожитель стал избивать гостя, нанеся ему несколько ударов руками по голове. Женщина, испугавшись, покинула квартиру, а когда вернулась, обнаружила своего знакомого без признаков жизни. Фигурант, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решил избавиться от тела и вынес его в лесной массив неподалеку от дома.