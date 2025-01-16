Стали известны жуткие подробности убийства жителя Уфы.

По данным ведомств, 31 декабря 2024 года в правоохранительные органы обратилась уфимка с заявлением о безвестном исчезновении её 36-летнего брата-близнеца, который последние несколько дней не выходил на связь и отсутствовал по месту своего жительства.
Стражи порядка изучили личность пропавшего, круг его общения, проанализировали записи с камер видеонаблюдения, а также детализацию телефонных переговоров.
Выяснилось, что в последние две недели дома у пропавшего мужчины проживала его 35-летняя знакомая. Вскоре ее нашли. В ходе допроса женщина сообщила о криминальных обстоятельствах исчезновения мужчины. Следователи возбудили дело об убийстве.
По версии следствия, 27 декабря 2024 года женщина пришла с новым сожителем к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Дома между находящимися в состоянии опьянения мужчинами произошла ссора на почве недовольства хозяина квартиры визитом нового спутника женщины. Во время конфликта бывший сожитель стал избивать гостя, нанеся ему несколько ударов руками по голове. Женщина, испугавшись, покинула квартиру, а когда вернулась, обнаружила своего знакомого без признаков жизни. Фигурант, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решил избавиться от тела и вынес его в лесной массив неподалеку от дома.
Подозреваемый первоначально отрицал причастность к совершенному преступлению, однако после предъявления собранных доказательств, сознался в содеянном.
Сейчас ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств, в отношении фигуранта дела назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.