Расчленил и спрятал в лесу: уфимец жестоко расправился с новым мужчиной своей бывшей

Сотрудники СК и МВД изучили личность пропавшего, круг его общения, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения и детализацию телефонных разговоров. Оказалось, что в последние две недели дома у пропавшего проживала его 35-летняя знакомая. Вскоре ее личность и местонахождение удалось установить. Во время допроса она рассказала, что случилось.