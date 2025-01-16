Расчленил и спрятал в лесу: уфимец жестоко расправился с новым мужчиной своей бывшей

В Уфе идет о расследование ужасного убийства. Его подробности рассказали Объединенная пресс-служба судов Башкирии, Следственный комитет и МВД.
В последний день ушедшего года в полицию обратилась уфимка с заявлением об исчезновении ее 36-летнего брата-близнеца, который последние несколько дней не выходил на связь и не был дома.
Сотрудники СК и МВД изучили личность пропавшего, круг его общения, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения и детализацию телефонных разговоров. Оказалось, что в последние две недели дома у пропавшего проживала его 35-летняя знакомая. Вскоре ее личность и местонахождение удалось установить. Во время допроса она рассказала, что случилось.
27 декабря женщина пришла с новым сожителем к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Тот был пьян, между мужчинами произошла ссора — хозяин квартиры был недоволен визитом нового спутника женщины. Бывший сожитель несколько раз ударил гостя по голове. Женщина, испугавшись, убежала из квартиры, а когда вернулась обратно, увидела, что ее мужчина мертв.
Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, бывший спустя сутки решил избавиться от тела, расчленил и спрятал в лесу неподалеку от дома. По слова допрошенной женщины, мужчина, когда они были в отношениях, часто ее избивал. Видимо, испугавшись за свою жизнь, она согласилась помочь спрятать тело убитого нового избранника.
Ее 36-летнего бывшего задержали. Сначала он все отрицал, но после предъявления доказательств сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован на два месяца — до 14 марта.
— Следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств, в отношении фигуранта дела назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, — сообщает СК.
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