Названа сумма ущерба от ДТП с КамАЗом и поездом в Волгоградской области

Столкновение случилось 29 июля. Водитель грузового автомобиля выехал на рельсы перед приближающимся составом, движущимся по маршруту «Казань — Адлер». Несколько вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись. Травмы получили многие пассажиры, в том числе, дети.