Названа сумма ущерба от ДТП с КамАЗом и поездом в Волгоградской области

Предварительно его сумма превышает 117 млн рублей. Однако это не окончательная цифра.
Столкновение случилось 29 июля. Водитель грузового автомобиля выехал на рельсы перед приближающимся составом, движущимся по маршруту «Казань — Адлер». Несколько вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись. Травмы получили многие пассажиры, в том числе, дети.
Выдвигалась версия, что водитель мог намеренно создать преграду движущемуся поезду. За мужчину вступились его супруга и глава сельского поселения, где проживают родители скончавшегося в больнице виновника происшествия.