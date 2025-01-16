Глава Роспотребнадзора: рыба и морепродукты в Черном море безопасны

Рыба и морепродукты в Черном море безопасны. Об этом в интервью «России 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Исследования показали, что загрязнения черноморской рыбы не произошло. Анна Попова отметила, что на сегодняшний день выполнено почти 200 проб, отклонений не выявлено.
Также в пресс-службе ведомства сообщили, что для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ.
Роспотребнадзор для этого расширяет лабораторные мощности на Черноморском побережье. Будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте.