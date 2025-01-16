Краснодарцы за год направили IT-мошенникам около 3 млрд рублей

Всего за год в столице Кубани зарегистрировали 4239 случаев такого мошенничества. Это на 46 преступлений меньше, чем в предыдущем году.
Кражи средств с банковских счетов произошли у 875 человек. Это на 71 преступление больше, чем в 2023 году.
За 2024 год жители Краснодара направили интернет-мошенникам около 3 млрд руб. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу УВД Краснодара.
Всего за год в столице Кубани зарегистрировали 4239 случаев такого мошенничества. Это на 46 преступлений меньше, чем в предыдущем году.
Кражи средств с банковских счетов произошли у 875 человек. Это на 71 преступление больше, чем в 2023 году.