В ГИБДД рассказали о массовом ДТП на Серовском тракте с 6-ю пострадавшими

На автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов утром 16 января столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние.
По данным свердловской ГИБДД, 40-летняя женщина за рулем Mitsubishi Lancer следовала в сторону Екатеринбурга, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Corolla под управлением 55-летнего мужчины. От удара Mitsubishi откинуло на попутный автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 51-летний мужчина. к.
В результате ДТП травмировались шесть человек. Три ребенка — девочки 2, 4 и 6 лет, которые находились в Mitsubishi Lancer, а также три пассажира Toyota Land Cruiser — 45-летний мужчина и две женщины 40 и 39 лет.
«Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Нижнего Тагила. В момент происшествия все взрослые пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились в детских удерживающих устройствах без нарушений, что снизило количество полученных ими травм», — отметили в Госавтоинспекции.
Полицейские выяснили, что женщина-водитель — жительница села Малая Лая, она везла своих дочерей в детский сад, расположенный в Нижнем Тагиле. Женщина пояснила, что попала в дорожную коллею, а когда она попыталась притормозить, ее автомобиль «вынесло» на встречную полосу.
Все водители прошли процедуру освидетельствования — трезвы.
В районе места ДТП сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия колейности.
Дорожной аварией заинтересовалась прокуратура, в ведомстве организовали проверку.