В Татарстане за два дня произошло пять происшествий с газопроводом. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции республики.
В Казани на улице Гагарина произошла угроза взрыва дома. Там житель одной из квартир находился в неадекватном состоянии. В результате газовая служба перекрыла газ.
В Кировском районе на улице Карельская без газоснабжения остался один дом из-за наезда авто на газопровод. Предполагаемый виновник скрылся с места ЧП. В Альметьевске хозяин квартиры решил лично установить водонагревательную колонку и перепутал шланги воды и газа. Его оштрафовали.
В Пестречинском районе причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового котла. А в Набережных Челнах на улице Саначина возгорание произошло в процессе изготовления самогона.
Напомним, в Татарстане с начала 2025 года вдвое выросло число смертельных ДТП. В авариях погибли 14 человек.