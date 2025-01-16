В Татарстане за два дня произошло пять происшествий с газопроводом

В Кировском районе на улице Карельская без газоснабжения остался один дом из-за наезда авто на газопровод. Предполагаемый виновник скрылся с места ЧП. В Альметьевске хозяин квартиры решил лично установить водонагревательную колонку и перепутал шланги воды и газа. Его оштрафовали.