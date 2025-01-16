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В Татарстане за два дня произошло пять происшествий с газопроводом

Причиной стало игнорирование правил безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за два дня произошло пять происшествий с газопроводом. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции республики.

В Казани на улице Гагарина произошла угроза взрыва дома. Там житель одной из квартир находился в неадекватном состоянии. В результате газовая служба перекрыла газ.

В Кировском районе на улице Карельская без газоснабжения остался один дом из-за наезда авто на газопровод. Предполагаемый виновник скрылся с места ЧП. В Альметьевске хозяин квартиры решил лично установить водонагревательную колонку и перепутал шланги воды и газа. Его оштрафовали.

В Пестречинском районе причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового котла. А в Набережных Челнах на улице Саначина возгорание произошло в процессе изготовления самогона.

Напомним, в Татарстане с начала 2025 года вдвое выросло число смертельных ДТП. В авариях погибли 14 человек.