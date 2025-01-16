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Больше 10 лет в бегах: главаря группы угонщиков из Хабаровска нашли в Красноярске

Организатор банды автоугонщиков предстанет перед судом в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края направила в суд дело 64-летнего организатора преступного сообщества. Мужчина больше 10 лет скрывался от следствия. Его нашли в Красноярске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина создал группу для угона автомобилей в Хабаровске в 2008 году. В сообщество вошли 14 человек. С 2008 по 2010 годы они украли 21 автомобиль, на четырех из них изменили идентификационные номера.

«Сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей. Три кражи не удались — преступников застали владельцы автомобилей и полиция. Организатор банды сбежал, но спустя годы его нашли», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дело передано в Индустриальный суд. Остальным участникам преступного сообщества уже вынесены приговоры.