Больше 10 лет в бегах: главаря группы угонщиков из Хабаровска нашли в Красноярске

Прокуратура Хабаровского края направила в суд дело 64-летнего организатора преступного сообщества. Мужчина больше 10 лет скрывался от следствия. Его нашли в Красноярске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина создал группу для угона автомобилей в Хабаровске в 2008 году. В сообщество вошли 14 человек. С 2008 по 2010 годы они украли 21 автомобиль, на четырех из них изменили идентификационные номера.
«Сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей. Три кражи не удались — преступников застали владельцы автомобилей и полиция. Организатор банды сбежал, но спустя годы его нашли», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Дело передано в Индустриальный суд. Остальным участникам преступного сообщества уже вынесены приговоры.