На Дону пресекли бизнес фиктивных невест

В Шахтах трое граждан России (мужчина и две женщины) признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Организация незаконной миграции», им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.