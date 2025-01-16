На Дону пресекли бизнес фиктивных невест

В Шахтах трое граждан России (мужчина и две женщины) признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Организация незаконной миграции», им назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
— Установлено, что они с 2019 по 2023 год незаконно легализовали на территории России как минимум 13 граждан Азербайджана, — говорится в сообщении.
Мужчина осуществлял поиск граждан Азербайджана, желающих незаконно получить гражданство России, после чего две его соучастницы подбирали и подыскивали подходящую по возрасту «фиктивную невесту» и осуществляли регистрацию «фиктивного брака». На основании заключенных фиктивных браков, иностранцы получали все необходимые документы на проживание в России.
Стоимость одного фиктивного брака составляла более 150 тыс. рублей, из которых 15 тыс. получала «фиктивная жена», остальные деньги делились между организаторами канала незаконной миграции.