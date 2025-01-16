Избила и обокрала собственную мать ради выпивки жительница Хабаровского края

В Хабаровском крае 37-летняя местная жительница обокрала и избила собственную мать ради алкоголя.
В сентябре 2024 года женщина подкараулила свою мать в подъезде и потребовала денег на спиртное. Однако, получив отказ, не ушла. Бросившись с кулаками на родительницу, она побила ее, после чего вытащила из сумки пенсионерки 15 тысяч рублей и ушла.
Через месяц эпизод повторился, только с другими людьми: воровка пришла в гости к знакомой и, дождавшись, пока хозяйка уйдет в другую комнату, стащила ее пенсию, которая находилась в тайнике в холодильнике.
Обвиняемая вину не признала, однако собранные доказательства прокурор счел достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в районный суд.