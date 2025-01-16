Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму

Как следует из материалов уголовного дела, в мае прошлого года Пашков добровольно сообщил «о ненадлежащем исполнении им, как должностным лицом, служебных обязанностей, что повлекло поражение вертолета и гибель трех членов экипажа, а также причинение вреда здоровью еще одному члену экипажа».
В августе 2024 года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Пашкова виновным по статье о халатности и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ, постановив взыскать с Пашкова 5 миллионов рублей.
Приговор был обжалован, и Южный окружной военный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции должен был учесть явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства.
«Судебная коллегия постановила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 12 августа 2024 года в отношении Пашкова Игоря Александровича изменить… Назначенное осужденному Пашкову по части 3 статьи 293 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы смягчить до двух лет десяти месяцев», — говорится в документе. В остальной части приговор оставлен без изменения.
По информации «Коммерсанта», речь идет об инциденте, который произошел 18 октября 2023 года, когда в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8.