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Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд смягчил до двух лет десяти месяцев колонии-поселения приговор военнослужащему Игорю Пашкову, признавшемуся, что из-за его «ненадлежащего исполнения служебных обязанностей» был сбит вертолет и погибли три человека, говорится в постановлении суда.

Источник: © РИА Новости

Как следует из материалов уголовного дела, в мае прошлого года Пашков добровольно сообщил «о ненадлежащем исполнении им, как должностным лицом, служебных обязанностей, что повлекло поражение вертолета и гибель трех членов экипажа, а также причинение вреда здоровью еще одному члену экипажа».

В августе 2024 года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Пашкова виновным по статье о халатности и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ, постановив взыскать с Пашкова 5 миллионов рублей.

Приговор был обжалован, и Южный окружной военный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции должен был учесть явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

«Судебная коллегия постановила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 12 августа 2024 года в отношении Пашкова Игоря Александровича изменить… Назначенное осужденному Пашкову по части 3 статьи 293 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы смягчить до двух лет десяти месяцев», — говорится в документе. В остальной части приговор оставлен без изменения.

По информации «Коммерсанта», речь идет об инциденте, который произошел 18 октября 2023 года, когда в ходе отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8.