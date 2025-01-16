Суд смягчил приговор военному, случайно сбившему вертолет в Крыму

Как следует из материалов уголовного дела, в мае прошлого года Пашков добровольно сообщил «о ненадлежащем исполнении им, как должностным лицом, служебных обязанностей, что повлекло поражение вертолета и гибель трех членов экипажа, а также причинение вреда здоровью еще одному члену экипажа».