Сотрудник Минсельхоза Челябинской области задержан за взятки

Сообщается, что он обвиняется в неоднократном получении взяток.
По данным следствия, в 2022 году мужчина «неоднократно получал взятки от местных жителей за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения в специализированном учебном центре и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами».
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального Главка МВД, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
Пока в материалах шесть эпизодов по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершении незаконных действий).
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Добавим, что речь идет про главного государственного инженера-инспектора Управления гостехнадзора по Октябрьскому району министерства сельского хозяйства Челябинской области.