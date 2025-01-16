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Сотрудник Минсельхоза Челябинской области задержан за взятки

Задержан сотрудник Управления гостехнадзора Минсельхоза Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Сообщается, что он обвиняется в неоднократном получении взяток.

По данным следствия, в 2022 году мужчина «неоднократно получал взятки от местных жителей за выдачу удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения в специализированном учебном центре и сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами».

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального Главка МВД, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Пока в материалах шесть эпизодов по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершении незаконных действий).

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что речь идет про главного государственного инженера-инспектора Управления гостехнадзора по Октябрьскому району министерства сельского хозяйства Челябинской области.