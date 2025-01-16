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Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что обратился с просьбой включить территорию региона в зону ЧС федерального характера в связи с необходимостью дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, разлившихся после крушения танкеров в Черном море.

Источник: Reuters

В Севастополе прошло заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с участием главы МЧС России Александра Куренкова.

«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера… Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета», — написал Развожаев.

Сейчас, уточнил он, в регионе действует режим ЧС регионального масштаба, из регионального бюджета на устранение последствий ЧП с танкерами уже выделены 78 миллионов рублей.

Губернатор Севастополя также сообщил, что собранный с пляжей грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения. «После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе», — рассказал он.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

экология