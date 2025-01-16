Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

В Севастополе прошло заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с участием главы МЧС России Александра Куренкова.
«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера… Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета», — написал Развожаев.
Сейчас, уточнил он, в регионе действует режим ЧС регионального масштаба, из регионального бюджета на устранение последствий ЧП с танкерами уже выделены 78 миллионов рублей.
Губернатор Севастополя также сообщил, что собранный с пляжей грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения. «После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе», — рассказал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.