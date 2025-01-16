Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Губернатор Севастополя также сообщил, что собранный с пляжей грунт вывозится на специальные площадки, оборудованные для хранения. «После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе», — рассказал он.