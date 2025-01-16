На пляжах Кубани прекратились повторные выбросы мазута

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят для утилизации на специализированные предприятия. Основные работы по уборке пляжей были завершены, на протяжении нескольких дней в регионе повторные выбросы фиксировали на пяти участках пляжей, накануне сообщалось, что повторный выпуск был зафиксирован только на одном участке.