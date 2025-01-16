На пляжах Кубани прекратились повторные выбросы мазута

Ранее загрязненное после ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там ведется уборка песка, загрязненного мазутом, его вывозят для утилизации на специализированные предприятия. Основные работы по уборке пляжей были завершены, на протяжении нескольких дней в регионе повторные выбросы фиксировали на пяти участках пляжей, накануне сообщалось, что повторный выпуск был зафиксирован только на одном участке.
«Мониторинг береговой полосы команды 41 муниципалитета Краснодарского края проводят ежедневно рано утром. Утром 16 января новых фрагментов мазута на закрепленных за районами участках пляжей Анапы и Темрюкского района не выявили», — говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжается деликатная уборка пляжей — просеивание песка на месте.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.