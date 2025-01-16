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Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, с такой просьбой выступили власти города, сообщает городское правительство.

Уточняется, что такое решение может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев.

На совещании федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Севастополе губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в городе сейчас действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей.

«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера — для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно».

сделал акцент глава города
экология