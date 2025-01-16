Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера — для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно».