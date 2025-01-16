Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

Уточняется, что такое решение может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев.
На совещании федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Севастополе губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в городе сейчас действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей.
«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера — для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно».