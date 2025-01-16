Экс-директора ООО «Десятый подшипниковый завод» задержали за хищение

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Задержан экс-директор ООО «Десятый подшипниковый завод» по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО “Десятый подшипниковый завод” Николая Борисова. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» в ходе исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, а в 2022 году Борисов путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.
В настоящее время Борисов арестован.
«Десятый подшипниковый завод» — расположенное в Ростове-на-Дону предприятие, которое специализируется на производстве различных типов подшипников и автомобильных компонентов. Его подшипники применяются в автомобилях, тракторах, сельхозмашинах, локомотивах, перерабатывающем оборудовании, электротехнической и металлургической промышленности.