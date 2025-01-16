Экс-директора ООО «Десятый подшипниковый завод» задержали за хищение

По данным следствия, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» в ходе исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, а в 2022 году Борисов путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.