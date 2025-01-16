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СКР возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа

Главным военным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб от действий Николая Борисова оценивается как минимум в 800 млн руб. Он арестован.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения гособоронзаказа заключил более 70 договоров о поставках подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Их общая сумма оценивается не менее чем в 1,5 млрд руб. С помощью необоснованного завышения цен на продукцию и подлога документов Николай Борисов в 2022 году похитил не менее 800 млн руб., утверждает следствие. Расследование уголовного дела продолжается.

«Десятый подшипниковый завод» расположен в Ростове-на-Дону. Предприятие специализируется на производстве различных типов подшипников и автомобильных компонентов.

СК