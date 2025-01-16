СКР возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа

По данным следствия, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» во время исполнения гособоронзаказа заключил более 70 договоров о поставках подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Их общая сумма оценивается не менее чем в 1,5 млрд руб. С помощью необоснованного завышения цен на продукцию и подлога документов Николай Борисов в 2022 году похитил не менее 800 млн руб., утверждает следствие. Расследование уголовного дела продолжается.