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В Ростове на топ-менеджера завода завели дело о хищении при оборонзаказе

Следователи считают, что он похитил по меньшей мере 800 млн рублей.

В Ростове-на-Дону на бывшего директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2021 году на заводе заключили 70 договоров для поставки подшипников в предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей.

«В 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Сейчас бывший топ-менеджер завода находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё в сентябре 2024 года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику Управления ФСБ. Он хотел дать деньги за прекращение проверки подшипникового завода.

Ранее мы писали об обысках по этому делу.

СК