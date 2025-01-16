В Ростове на топ-менеджера завода завели дело о хищении при оборонзаказе

В Ростове-на-Дону на бывшего директора по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.