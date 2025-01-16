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Нападение на школу предотвратили силовики в Подмосковье

Десятиклассник из Реутова четыре месяца готовился к преступлению и собирал оружие.

Источник: Телеграм-канал Mash

По данным SHOT, в Реутове задержан 16-летний десятиклассник местной школы № 1. С сентября прошлого года Руслан был активным участником запрещённых сообществ в Сети, где изучал нападения на школы, другие теракты и активно это пропагандировал. Также в переписках он подробно описывал свои намерения расправиться с учениками школы.

Подростка задержали у него дома, там же нашли несколько ножей. Против него возбуждено уголовное дело «Участие в террористической организации», ему грозит до 20 лет колонии.