Нападение на школу предотвратили силовики в Подмосковье

По данным SHOT, в Реутове задержан 16-летний десятиклассник местной школы № 1. С сентября прошлого года Руслан был активным участником запрещённых сообществ в Сети, где изучал нападения на школы, другие теракты и активно это пропагандировал. Также в переписках он подробно описывал свои намерения расправиться с учениками школы.