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Пермь накрыла волна сообщений о минировании учебных заведений: где идет эвакуация

ПЕРМЬ, 16 января, ФедералПресс. В соцсетях появилась информация об эвакуации сразу нескольких школ, колледжей и вуза в Перми после сообщений о минировании. В краевом минтербезе на данный момент подвердили данные о том, что после анонимных угроз о взрывных устройствах эвакуируют сотрудников и учащихся школы № 146, а также двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа.

«Правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебных заведений», — заверили в краевом минтербезе.

Отметим, что в соцсетях также сообщалось якобы об эвакуации ПГГПУ, авиационного и финансово-экономического колледжей. Но по этим учебным заведениям официального подтверждения информации пока не было.

В минтербезе Прикамья напомнили, что за распространение ложной информации о террористических угрозах есть уголовная ответственность, а при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номеру 112.

Напомним, в конце прошлого года в столице Прикамья экстренно эвакуировали людей из двух крупных торгово-развлекательных комплексов. Анонимные угрозы совершения терактов поступили в ТЦ «Колизей Атриум» и ТРК «Столица». А до этого силовики закрывали центральный автовокзал из-за сообщений о вызывном устройстве.