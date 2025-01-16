Пермь накрыла волна сообщений о минировании учебных заведений: где идет эвакуация

«Правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и сотрудников учебных заведений», — заверили в краевом минтербезе.
Отметим, что в соцсетях также сообщалось якобы об эвакуации ПГГПУ, авиационного и финансово-экономического колледжей. Но по этим учебным заведениям официального подтверждения информации пока не было.
В минтербезе Прикамья напомнили, что за распространение ложной информации о террористических угрозах есть уголовная ответственность, а при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номеру 112.
Напомним, в конце прошлого года в столице Прикамья экстренно эвакуировали людей из двух крупных торгово-развлекательных комплексов. Анонимные угрозы совершения терактов поступили в ТЦ «Колизей Атриум» и ТРК «Столица». А до этого силовики закрывали центральный автовокзал из-за сообщений о вызывном устройстве.