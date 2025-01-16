Пермь накрыла волна сообщений о минировании учебных заведений: где идет эвакуация

ПЕРМЬ, 16 января, ФедералПресс. В соцсетях появилась информация об эвакуации сразу нескольких школ, колледжей и вуза в Перми после сообщений о минировании. В краевом минтербезе на данный момент подвердили данные о том, что после анонимных угроз о взрывных устройствах эвакуируют сотрудников и учащихся школы № 146, а также двух корпусов Пермского профессионально-педагогического колледжа.