Новосибирского депутата судят за нелегальную криптодобычу в гараже

Ему предъявлены обвинения в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По этой статье фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают суды общей юрисдикции региона.
По версии следствия, обвиняемый приобрел специальное оборудование для добычи криптовалюты. После чего поместил его в гараже, куда провел электричество от ЛЭП АО «РЭС».
С июня 2022-го по июнь 2023 года депутат таким образом незаконно потребил электроэнергии более чем на 1 млн кВт/ч. Ущерб организации от его действий правоохранители оценивают более чем в 6,5 млн руб. «Криптоферму» сотрудники компании обнаружили 2 июня 2023-го.
Следующее судебное заседание назначено на 10 февраля.