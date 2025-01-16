Новосибирского депутата судят за нелегальную криптодобычу в гараже

С июня 2022-го по июнь 2023 года депутат таким образом незаконно потребил электроэнергии более чем на 1 млн кВт/ч. Ущерб организации от его действий правоохранители оценивают более чем в 6,5 млн руб. «Криптоферму» сотрудники компании обнаружили 2 июня 2023-го.