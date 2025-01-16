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Маслянистое пятно нашли около набережной Ростова в реке Дон

Новое загрязнение обнаружили на реке Дон в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На реке Дон в Ростове-на-Дону вновь обнаружили загрязнение, на этот раз маслянистое пятно. Сейчас выясняется источник сброса, сообщает пресс-служба министерства природы региона.

Пятно обнаружили в районе Береговой, 121. После этого на место оперативно выехали инспекторы минприроды. Специалисты подтвердили ситуацию и оповестили два надзорных ведомства — управления Росприроднадзора и Росрыболовства.

Сейчас работу ведут сотрудники МЧС и Росприроднадзора. Объединенными усилиями делают все необходимое, чтобы не допустить дальнейшего распространения пятна.

Напомним, 11 января в районе Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону зафиксировали разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Тогда химическое вещество обработали сорбентом, а жителей города заверили, что оно не попадет в систему водоснабжения.

экология