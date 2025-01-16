Маслянистое пятно нашли около набережной Ростова в реке Дон

Напомним, 11 января в районе Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону зафиксировали разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Тогда химическое вещество обработали сорбентом, а жителей города заверили, что оно не попадет в систему водоснабжения.