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«Тело вывезли в лесополосу и подожгли»: женщину задушили в Щучинске

В Акмолинской области присяжные вынесли вердикт в отношении обвиняемого в убийстве и его сожительницы — за сокрытие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, преступление произошло в Щучинске.

«Подсудимый, распивая спиртные напитки со своей сожительницей и знакомой, в ходе возникшей ссоры совершил убийство последней путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина и его сожительница вывезли тело в лесополосу, где облили растворителем и подожгли», — установил суд.

Данное уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Их вердиктом мужчина признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 99 УК), его сожительница — в укрывательстве тяжкого преступления (ст. 432 УК).

«Вина доказана признательными показаниями осужденных, показаниями свидетелей, осмотром места происшествия и автомобиля, заключениями экспертиз и другими материалами дела», — уточнили в суде.

При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях мужчины, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Приговором суда подсудимому назначили 12 лет лишения свободы, его сожительнице — 5 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшего взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.