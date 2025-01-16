«Тело вывезли в лесополосу и подожгли»: женщину задушили в Щучинске

При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях мужчины, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Приговором суда подсудимому назначили 12 лет лишения свободы, его сожительнице — 5 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшего взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.