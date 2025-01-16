«Тело вывезли в лесополосу и подожгли»: женщину задушили в Щучинске

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, преступление произошло в Щучинске.
«Подсудимый, распивая спиртные напитки со своей сожительницей и знакомой, в ходе возникшей ссоры совершил убийство последней путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина и его сожительница вывезли тело в лесополосу, где облили растворителем и подожгли», — установил суд.
Данное уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Их вердиктом мужчина признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 99 УК), его сожительница — в укрывательстве тяжкого преступления (ст. 432 УК).
«Вина доказана признательными показаниями осужденных, показаниями свидетелей, осмотром места происшествия и автомобиля, заключениями экспертиз и другими материалами дела», — уточнили в суде.
При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях мужчины, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления. Приговором суда подсудимому назначили 12 лет лишения свободы, его сожительнице — 5 лет лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшего взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.