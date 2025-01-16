Суд определит судьбу владельцев пекарни, отравившей шесть волжан

В отравлении шести жителей города Волжского Волгоградской области обвиняют директора частной пекарни «Печка» и его супругу. Следствие пришло к выводу, что сделано это было семейной парой по предварительному сговору.
«Обвиняемые, не разработав техническую документацию и не обучив персонал, организовали в пекарне приготовление готовых блюд. В результате ряда допущенных нарушений, в том числе, санитарно-эпидемиологических требований и технологий приготовления и хранения продукции, владельцы общепита допустили заражение продуктов опасными бактериями», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.
На отравление салатами из «Печки» волжане пожаловались в соцсетях в последние дни июня 2024 года. Выяснилось, что пострадала также 8-летняя школьница. Было возбуждено уголовное дело. Наличие сальмонеллы в готовых блюдах подтвердили специалисты РПН. Пекарня была закрыта.
Учитывая тяжесть обвинения, владельцам общепита грозит до шести лет колонии и штраф до полумиллиона рублей.