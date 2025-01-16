Суд определит судьбу владельцев пекарни, отравившей шесть волжан

На отравление салатами из «Печки» волжане пожаловались в соцсетях в последние дни июня 2024 года. Выяснилось, что пострадала также 8-летняя школьница. Было возбуждено уголовное дело. Наличие сальмонеллы в готовых блюдах подтвердили специалисты РПН. Пекарня была закрыта.