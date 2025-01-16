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Суд не стал менять приговор свердловчанке за госизмену

11 октября ей назначили 12,5 лет колонии.

В Свердловской области приговор по делу о госизмене в отношении жительницы Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

11 октября Свердловский облсуд назначил ей 12 с половиной лет колонии общего режима и далее на полтора года ограничил её свободу. А также оштрафовал на 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. Но Второй апелляционный суд оставил его в силе.

Ранее за госизмену были осуждены женщина и её супруг. По данным следствия, они за денежное вознаграждение передавали киевским спецслужбам сведения военно-технического характера.