Суд не стал менять приговор свердловчанке за госизмену

В Свердловской области приговор по делу о госизмене в отношении жительницы Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
11 октября Свердловский облсуд назначил ей 12 с половиной лет колонии общего режима и далее на полтора года ограничил её свободу. А также оштрафовал на 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. Но Второй апелляционный суд оставил его в силе.
Ранее за госизмену были осуждены женщина и её супруг. По данным следствия, они за денежное вознаграждение передавали киевским спецслужбам сведения военно-технического характера.