Суд не стал менять приговор свердловчанке за госизмену

11 октября Свердловский облсуд назначил ей 12 с половиной лет колонии общего режима и далее на полтора года ограничил её свободу. А также оштрафовал на 300 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. Но Второй апелляционный суд оставил его в силе.