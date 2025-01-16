ФСИН опровергла побег заключенных из СИЗО в Ростове-на-Дону

«Информация, размещенная в ряде телеграм-каналов и СМИ, о том, что “заключенные сделали подкоп и попытались сбежать из скандального СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что заключенные хотели совершить побег из СИЗО № 1 в ближайшие выходные. Для этого заключенные сделали подкоп. В ходе обысков в их камерах были найдены шампуры и множество мобильных телефонов, рассказал собеседник SHOT.
Однако планы не удалось осуществить из-за того, что один из заключенных рассказал о подкопе смотрителям. Всех причастных якобы задержали в минувший вторник, а инициатор побега по имени Эльнур был доставлен на допрос.
СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону располагается по адресу: улица Максима Горького, дом № 219.