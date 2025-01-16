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В Ростовской области осудили троих организаторов фиктивных браков

Организаторы канала незаконной миграции получили в Шахтах условные сроки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили троих организаторов фиктивных браков с мигрантами. Нарушители успели легализовать в стране 13 приезжих, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, липовые браки заключали с 2019 по 2023 годы. Мужчинам, желающим получить российское гражданство, подбирали «невесту», а проводили регистрацию пары. В итоге иностранцы получали все необходимые документы на проживание в стране.

К слову, стоимость одного фиктивного брака составляла больше 150 тысяч рублей. Женщинам, с которыми расписывали приезжих, платили 15 тысяч рублей, остальные деньги преступники забирали себе.

Всего задержали троих человек, мужчину и двух женщин. По статье «Организация незаконной миграции» (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) они получили по 3 года условно. Приговор вынесли в Шахтинском городском суде.