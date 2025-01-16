Основные причины смертельных ДТП назвали в Челябинской области

— Мы неоднократно обращались ко всем участникам движения, а именно к водителям, для того, чтобы внимательнее были перед пешеходными переходами. Мы, к сожалению, имеем рост погибших. В прошлом году девять человек погибли в области на нерегулируемых пешеходных переходах, — подчеркнул Путков на пресс-конференции в «КП-Челябинск».
При этом в регионе по итогам 2024 года на 30 человек сократилось число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей. Однако этот показатель остаётся большим — каждый восьмой погиб именно в таком ДТП.
В целом чаще всего к ДТП приводит неправильный выбор скорости.
— В Челябинске и в населённых пунктах с развитой транспортной инфраструктурой, где много пересечений и перекрёстков, в большей степени превалируют ДТП, связанные с непредоставлением преимущества в движении. Для этого и внедряются комплексы автоматической фото- и видеофиксации на перекрёстках, — отметил Иван Путков.
В Челябинской области только за 15 января произошло два ДТП, в которых погибли пять человек. В Копейске утром 15 января столкнулись Renault Sandero с Toyota Corolla, погибли 76-летняя пассажирка Renault и пассажир Toyota. Позже в больнице умерла и водитель Renault. Вечером в Красноармейском районе две женщины погибли в результате столкновения иномарки с «ГАЗелью». В обоих случаях водители выехали на полосу, предназначенную для встречного движения.