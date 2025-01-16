Основные причины смертельных ДТП назвали в Челябинской области

В Челябинской области только за 15 января произошло два ДТП, в которых погибли пять человек. В Копейске утром 15 января столкнулись Renault Sandero с Toyota Corolla, погибли 76-летняя пассажирка Renault и пассажир Toyota. Позже в больнице умерла и водитель Renault. Вечером в Красноармейском районе две женщины погибли в результате столкновения иномарки с «ГАЗелью». В обоих случаях водители выехали на полосу, предназначенную для встречного движения.