Суд под делу об убийстве подростка на остановке завершился в Иркутске

В Иркутске завершилось судебное разбирательство по делу о зверском убийстве 15-летнего школьника. Трагедия произошла еще 2 декабря 2023 года на остановке «Лисиха». Компания из четверых человек будучи пьяными начала драку с пятью молодыми людьми. Во время разборок 15-летнего подростка пять раз ударили ножом. Парень умер на месте. Об этом сообщили в СУ СКР Иркутской области.