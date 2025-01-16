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Суд под делу об убийстве подростка на остановке завершился в Иркутске

15-летнего парня зарезали 2 декабря 2023 года в «Лисихе».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завершилось судебное разбирательство по делу о зверском убийстве 15-летнего школьника. Трагедия произошла еще 2 декабря 2023 года на остановке «Лисиха». Компания из четверых человек будучи пьяными начала драку с пятью молодыми людьми. Во время разборок 15-летнего подростка пять раз ударили ножом. Парень умер на месте. Об этом сообщили в СУ СКР Иркутской области.

— По уголовному делу было проведено более 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 30 свидетелей, объем уголовного дела составил 17 томов, — поделились следователи.

Несовершеннолетнему фигуранту, который нанес пять ножевых по решению суда дали девять лет воспитательной колонии с ограничением свободы на полтора года. Соучастники получили от четырех до 4,5 лет и пяти дней воспитательной колонии и общего режима.