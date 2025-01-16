В Дону обнаружили новый разлив маслянистой жидкости

Ранее в региональном Минприроды сообщили об обнаружении маслянистого пятна в Дону в районе набережной Ростова-на-Дону, Логвиненко, в свою очередь, сообщал, что опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.
«Сегодня утром в дежурно-диспетчерскую службу Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна в реке Дон в районе дома № 121 на улице Береговой. В ходе выезда на место инспекторы Минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта и передали информацию в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства», — говорится в сообщении.
В администрации города ТАСС уточнили, что работы по устранению разлива завершены. Угроза загрязнения водозабора отсутствует.
11 января глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о разливе растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов по реке Дон в районе порта в Ростове-на-Дону, участок был обработан реагентами, последствия разлива удалось устранить. Южная транспортная прокуратура проводит проверку, устанавливаются причастные к разливу.