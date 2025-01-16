В Дону обнаружили новый разлив маслянистой жидкости

«Сегодня утром в дежурно-диспетчерскую службу Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна в реке Дон в районе дома № 121 на улице Береговой. В ходе выезда на место инспекторы Минприроды подтвердили информацию о факте загрязнения водного объекта и передали информацию в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства», — говорится в сообщении.