За убийство собаки омич заплатит 60 тысяч рублей

В материалах дела говорится, что мужчина застрел беспризорную собаку в СНТ, зная, что его соседи подкармливают бездомных собак. Мужчина утверждал, что собака была агрессивна, но его версия не была подтверждена представленными в суде доказательствами. Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей.