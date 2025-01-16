За убийство собаки омич заплатит 60 тысяч рублей

Омский суд вынес приговор 61-летнему мужчине, который застрелил из ружья собаку. Это случилось ещё два года назад, но суд постоянно откладывали из-за того, что ответчик на него не являлся.
В материалах дела говорится, что мужчина застрел беспризорную собаку в СНТ, зная, что его соседи подкармливают бездомных собак. Мужчина утверждал, что собака была агрессивна, но его версия не была подтверждена представленными в суде доказательствами. Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что омская полиция разбирается в ужасном случае жестокого обращения с животными, случившимся ещё в октябре 2024 года. Житель многоэтажки с балкона второго этажа сбросил собаку прямо на глазах у детей. Как пояснили волонтёры, собака просто ему надоела.