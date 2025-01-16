Житель Самарской области угнал автомобиль, чтобы поднять себе настроение

Ранее инспекторы ДПС задержали водителя ВАЗ-2104. Он привлек внимание, когда выехал с обочины и заглох. Правоохранители подошли к нему, чтобы узнать, что происходит, и заметили, что находящийся за рулем мужчина пьян, а машину он завел, замкнув провода.
Также полицейские выяснили, что «четверка» принадлежит другому человеку. Владельца машины нашли. Он подтвердил, что подтвердил, что никому не давал свой автомобиль, и написал заявление об угоне.
Задержанный же пояснил, что был в плохом настроении и решил покататься, чтобы поднять его. А «четверка» просто оказалась первым автомобилем на его пути.