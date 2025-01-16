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A haber: число жертв контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 30

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле за последние трое суток увеличилось до 30 человек. Как сообщает телеканал A haber, 31 пациент остается в реанимации.

Источник: Reuters

Всего в медучреждения обратились 83 человека, у которых было выявлено отравление метанолом. На данный момент четверо выписаны, 31 находится в реанимации, а 18 пациентов получают помощь в обычном стационаре.

Ранее сообщалось, что в результате отравления поддельным алкоголем в стамбульском районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана, умерли 23 человека. Как сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, в результате употребления контрафактного алкоголя скончались 10 граждан Узбекистана.

По данным управления губернатора Стамбула, по факту ЧП задержаны шесть человек. Из них двое являются гражданами Туркмении, они арестованы по обвинению по статье «Попытка умышленного убийства».