A haber: число жертв контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 30

Всего в медучреждения обратились 83 человека, у которых было выявлено отравление метанолом. На данный момент четверо выписаны, 31 находится в реанимации, а 18 пациентов получают помощь в обычном стационаре.
Ранее сообщалось, что в результате отравления поддельным алкоголем в стамбульском районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана, умерли 23 человека. Как сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, в результате употребления контрафактного алкоголя скончались 10 граждан Узбекистана.
По данным управления губернатора Стамбула, по факту ЧП задержаны шесть человек. Из них двое являются гражданами Туркмении, они арестованы по обвинению по статье «Попытка умышленного убийства».