A haber: число жертв контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 30

Ранее сообщалось, что в результате отравления поддельным алкоголем в стамбульском районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана, умерли 23 человека. Как сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, в результате употребления контрафактного алкоголя скончались 10 граждан Узбекистана.