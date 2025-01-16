СК назвал имена и роли новых фигурантов убийства генерала Кириллова

Новые фигуранты уголовного дела об убийстве генерала Игоря Кириллова арендовали для исполнителя преступления комнату в хостеле. Об этом сообщил Следственный комитет.
Их имена — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следователи полагают, что они арендовали через Сеть для задержанного по делу Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после теракта. Они это сделали по распоряжению «пока неустановленного куратора». Последний неоднократно переводил деньги на счет Точиева, который позже оплачивал комнату.
В свою очередь, Падиев «лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте». Позже он передал Курбанову ключи от комнаты, сообщили в СК.
Сейчас Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Следователи попросили суд арестовать их. По этой статье им грозит до пожизненного лишения свободы.
Ранее о том, что в деле появились два новых фигуранта, писал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Издание писало, что задержаные из Ингушетии и занимались мелким бизнесом в Москве. После теракта, узнав о нем, Точиев и Падиев «ударились в бега», но были задержаны в Сибири, писало издание.
Взрыв, во время которого погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря 2024 года. Происшествие произошло у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв произошел в момент, когда военные выходили из подъезда дома и садились в служебную машину. Следователи полагают, что взрывное устройство заложили в самокат, который был припаркован около подъезда.
По делу задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения Ахмад Курбанов. Он признался в в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщал СК. 19 декабря его арестовали. После взрыва возбужденые уголовные дела о теракте (ст. 205 УК), об убийстве (ст. 105 УК) и о незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК).