СК назвал имена и роли новых фигурантов убийства генерала Кириллова

Их имена — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следователи полагают, что они арендовали через Сеть для задержанного по делу Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после теракта. Они это сделали по распоряжению «пока неустановленного куратора». Последний неоднократно переводил деньги на счет Точиева, который позже оплачивал комнату.