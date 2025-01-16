Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами

«Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, (вице-премьер РФ Виталий) Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту», — сказал Песков журналистам на вопрос о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.