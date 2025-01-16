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Путину докладывают о ситуации с пострадавшими от разлива мазута волонтерами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами, подвергшимися вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, (вице-премьер РФ Виталий) Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту», — сказал Песков журналистам на вопрос о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
экология