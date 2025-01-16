Житель Северобайкальского района незаконно ловил омуля

В Северобайкальском районе Бурятии в поселке Нижнеангарск мужчина незаконно ловил омуля. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Прибайкалья, нарушитель был пойман в сентябре 2024. У сибиряка и его товарища изъяли более 200 хвостов рыбы.