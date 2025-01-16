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Житель Северобайкальского района незаконно ловил омуля

Мужчина ловил рыбу на Байкале в осенний нерестовый период.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Северобайкальском районе Бурятии в поселке Нижнеангарск мужчина незаконно ловил омуля. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Прибайкалья, нарушитель был пойман в сентябре 2024. У сибиряка и его товарища изъяли более 200 хвостов рыбы.

— Из них 27-летний житель поселка Нижнеангарск с использованием моторной лодки и рыболовных сетей незаконно добыл в запретный осенний нерестовый период в оз. Байкал 98 омулей, — поделились в ведомстве.

Ущерб оценили в более 700 тысяч рублей. Сейчас заведено уголовное дело. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске огласили приговор группе подростков, которые устроили драку на остановке «Лисиха». В ходе разборок один из школьников убил 15-летнего парня.