В Кремле пообещали оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута

«Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости и в любом случае, конечно, все необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры координировали плотно свою работу с правительственной комиссией», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.