В Минском районе под колесами авто погибла женщина

Госавтоинспекция напоминает водителям: при подъезде к пешеходному переходу необходимо заблаговременно снижать скорость движения и быть готовым остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности.