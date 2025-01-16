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В Минском районе под колесами авто погибла женщина

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе под колеса авто попала пешеход, женщина погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром 36-летний житель Слуцка на автомобиле Scania с полуприцепом, двигаясь в Щомыслицком сельском совете, совершил наезд на 49-летнюю жительницу Жлобина. Женщина пересекала проезжую часть дороги вблизи пешеходного перехода.

Женщина скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при подъезде к пешеходному переходу необходимо заблаговременно снижать скорость движения и быть готовым остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеходам необходимо быть предельно осторожными. Прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности.