Разбитые стекла, трещины на стенах: от взрыва на карьере в Приморье пострадали шесть домов

Сегодня, 16 января, на карьере «Комаровский» в селе Голубовка Партизанского района Приморья производили взрывные работы по разрушению и разрыхлению пород. Ударная волна дошла и до жилых домов СНТ «Падь садовая 2». В жилых помещениях выбило окна. На место выехал районный прокурор Роман Прокудин.
Как сообщают в краевом надзорном ведомстве, в настоящее время жалобы на повреждение имущества поступили от шести домовладельцев. Правоохранители зафиксировали разбитые стекла и трещины на отделке стен. Работы по установлению последствий взрывной волны продолжаются. Размещение в пунктах временного содержания никому не потребовалось.
Следком Приморья организовал доследственную проверку по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.