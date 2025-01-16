Разбитые стекла, трещины на стенах: от взрыва на карьере в Приморье пострадали шесть домов

Как сообщают в краевом надзорном ведомстве, в настоящее время жалобы на повреждение имущества поступили от шести домовладельцев. Правоохранители зафиксировали разбитые стекла и трещины на отделке стен. Работы по установлению последствий взрывной волны продолжаются. Размещение в пунктах временного содержания никому не потребовалось.