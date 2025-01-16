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В Уфе Дом Тевкелевых продали за 26 млн рублей

В Уфе исторический особняк продан за 26 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продан исторический особняк Тевкелевых. Двухэтажный дом площадью 478 квадратных метров находится на улице Зайнуллы Расулева, 11/1 в Кировском районе города.

Начальная стоимость объекта оценивалась в 18,6 млн рублей. Дом на торгах удалось реализовать за 26 млн рублей.

Напомним, что особняк был возведен в XIX веке. В нем жил второй муфтий России, инициатор строительства в Уфе первой соборной мечети Габдессалям Габдрахимов.

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