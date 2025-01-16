Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГУФСИН ответили на слухи о попытке побега заключенных из СИЗО Ростова через подкоп

В донском ГУФСИН опровергли сообщения о попытке побега заключенных из СИЗО и шампурах в камере.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в четверг, 16 января, в ряде пабликов появилась новость о том, что в СИЗО-1 произошло ЧП. По информации из сети, заключенные изолятора пытались устроить побег, сделав подкоп. «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУФСИН.

По данным соцсетей, реализовать планы неудавшихся беглецов помешал другой заключенный. Он якобы рассказал обо всем сотрудникам СИЗО. По информации пабликов, после того в камере провели обыски и нашли шампуры и телефоны.

В ГУФСИН сообщили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

— Чрезвычайных происшествий, в том числе попыток побегов в 2025 году не зарегистрировано, — прокомментировали в пресс-службе.