В ГУФСИН ответили на слухи о попытке побега заключенных из СИЗО Ростова через подкоп

В Ростовской области в четверг, 16 января, в ряде пабликов появилась новость о том, что в СИЗО-1 произошло ЧП. По информации из сети, заключенные изолятора пытались устроить побег, сделав подкоп. «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУФСИН.