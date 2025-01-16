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Калининградец по ошибке побил сковородкой не ту женщину, которую хотел

В Калининграде задержали мужчину, который избил сковородкой женщину.

Источник: РИА "Новости"

Калининградец несколько раз ударил женщину сковородой по голове. 53-летний агрессор задержан, в случившемся разбиралась полиция.

Как сообщает пресс-служба УМВД, инцидент произошел в тот момент, когда мужчина гостил у знакомой. Во время застолья он повздорил с еще одной приглашенной в гости дамой. Тогда он схватил сковороду на кухне, вернулся в комнату и начал бить женщину по голове. Перепутав женщин, он по ошибке огрел не свою обидчицу, а 48-летнюю хозяйку квартиры.

Заведено уголовное дело, нападавшему грозит до 2 лет лишения свободы.