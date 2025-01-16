В Воронеже преподаватель школы искусств перевела аферистам 110 тысяч рублей

В Воронеже очередной жертвой мошенников стала 58-летняя преподаватель детской школы искусств. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 января.
Как оказалось, педагогу позвонил неизвестный. Представившись сотрудником силового ведомства, незнакомец сообщил, что банковским счетом женщины неизвестно как завладел гражданин ближнего зарубежья. И каким-то мифическим образом оформил от ее имени кредит на крупную сумму.
В итоге мошенники убедили женщину приобрести новый телефонный аппарат, новую сим-карту и установить приложение «Мир Пэй». А далее, следуя инструкциям, она перевела 110 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, педагог пошла в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.
Всего за минувшие сутки от действий мошенников пострадало двенадцать граждан, у четырех похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб составил более 6 млн рублей.