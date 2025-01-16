В Воронеже преподаватель школы искусств перевела аферистам 110 тысяч рублей

В итоге мошенники убедили женщину приобрести новый телефонный аппарат, новую сим-карту и установить приложение «Мир Пэй». А далее, следуя инструкциям, она перевела 110 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, педагог пошла в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.