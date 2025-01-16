В Самарской области сгорела крупная животноводческая ферма

На место происшествия были направлены пять пожарных расчетов, а также сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области и службы жизнеобеспечения. По прибытии было установлено, что площадь пожара составляет 700 кв. м. На тушение были поданы шесть стволов «Б», созданы три звена газодымозащитной службы.