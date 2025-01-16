Троих мужчин в белых халатах поймали за сбором конопли в Бурятии

Ранее стало известно, что 45-летнему жителю Мурманска грозит до 15 лет тюрьмы за создание и продажу синтетических наркотиков. В ходе обыска в его квартире обнаружили несколько килограммов запрещенных веществ, а теперь их владельцу предстоит ответить перед судом по нескольким статьям уголовного кодекса.