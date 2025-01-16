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Троих мужчин в белых халатах поймали за сбором конопли в Бурятии

Полиция изъяла у сборщиков наркотиков 17 килограммов конопли.

Источник: Reuters

В Бурятии полицейские задержали троих мужчин, которые в заснеженном поле пытались собирать коноплю. Они решили замаскироваться под зимний пейзаж, надев белые маскхалаты. Но их план не сработал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республики Бурятия.

Во время задержания у мужчин изъяли мешки с наркотическим веществом, общим весом более 17 килограммов. Правоохранители подтвердили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку наркотических растений.

Ранее стало известно, что 45-летнему жителю Мурманска грозит до 15 лет тюрьмы за создание и продажу синтетических наркотиков. В ходе обыска в его квартире обнаружили несколько килограммов запрещенных веществ, а теперь их владельцу предстоит ответить перед судом по нескольким статьям уголовного кодекса.