Троих мужчин в белых халатах поймали за сбором конопли в Бурятии

В Бурятии полицейские задержали троих мужчин, которые в заснеженном поле пытались собирать коноплю. Они решили замаскироваться под зимний пейзаж, надев белые маскхалаты. Но их план не сработал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республики Бурятия.
Во время задержания у мужчин изъяли мешки с наркотическим веществом, общим весом более 17 килограммов. Правоохранители подтвердили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку наркотических растений.
Ранее стало известно, что 45-летнему жителю Мурманска грозит до 15 лет тюрьмы за создание и продажу синтетических наркотиков. В ходе обыска в его квартире обнаружили несколько килограммов запрещенных веществ, а теперь их владельцу предстоит ответить перед судом по нескольким статьям уголовного кодекса.