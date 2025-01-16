Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В тяжелом состоянии: на трассе в Башкирии произошла авария легковушек, в которой пострадал ребенок

В лобовом ДТП в Башкирии пострадал ребенок и пятеро взрослых.
Источник: Комсомольская правда

На трассе Бирск — Тастуба — Сатка произошла авария двух легковушек. Как рассказали в МЧС по Башкирии, в ДТП пострадали шестеро человек, в том числе шестилетний ребенок.

Известно, что авария случилась около села Баженово Бирского района. Лоб в лоб столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Solaris, последнюю иномарку отбросило в кювет. Чтобы вытащить человека из салона машины, спасателям пришлось использовать спецоборудование.

— Один взрослый находится в тяжелом состоянии, он доставлен в больницу, остальные осматриваются врачами, — заключили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.