В тяжелом состоянии: на трассе в Башкирии произошла авария легковушек, в которой пострадал ребенок

На трассе Бирск — Тастуба — Сатка произошла авария двух легковушек. Как рассказали в МЧС по Башкирии, в ДТП пострадали шестеро человек, в том числе шестилетний ребенок.
Известно, что авария случилась около села Баженово Бирского района. Лоб в лоб столкнулись Daewoo Matiz и Hyundai Solaris, последнюю иномарку отбросило в кювет. Чтобы вытащить человека из салона машины, спасателям пришлось использовать спецоборудование.
— Один взрослый находится в тяжелом состоянии, он доставлен в больницу, остальные осматриваются врачами, — заключили в МЧС.
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